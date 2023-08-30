أربعة قتلى و48 مفقودا بعد أمطار غزيرة في الصين

المصدر: أ ف ب

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قضى أربعة أشخاص وفقد عشرات آخرون في أمطار غزيرة انهالت على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وسائل الاعلام الرسمية.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة غن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت خصوصا مصنعا للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص.

وأضاف التلفزيون "إلى الان أحصيت وفاة أربعة أشخاص في الفيضانات فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين" موضحة أن عمليات الإغاثة تتواصل.

في 21 أغسطس، تساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياغ الجبلية في إقليم سيشوان إلا انه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.

وأوقف خمسة أشخاص يشتبه في أنهم "أبلغوا أ أبلغوا خطأ عن حادث مرتبط بالأمن" على ما أفاد المصدر نفسه.

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ السلطات "القيام بكل ما في وسعها للبحث عن المفقودين (..) ومساندة عائلاتهم".

وأكد شي عبر "محطة "سي سي تي في" أن الحادث "يجب أن يكون موضع تحقيق معمق ويجب أن تعامل الأطراف المسؤولة بموجب القانون".

وعرفت الصين أحوالا جوية قصوى في الأشهر الأخيرة يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي.

في تموز/يوليو قضى ما لا يقل عن 78 شخصا في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة سجلت في شمال البلاد مع مرور الإعصار دوكسوري.