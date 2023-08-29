العثور على جثماني مصريين لقيا حتفهما إثر غرق باخرة سياحية بالأقصر

المصدر: د ب أ

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عثرت الحماية المدنية في مصر على جثماني عاملين لقيا حتفهما في حادث غرق باخرة سياحية، خالية من السياح، في محافظة الأقصر بصعيد مصر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر بالمحافظة، إن فرق الغواصين من شرطة الحماية المدنية والإنقاذ النهري، عثرت على جثماني العاملين اللذين سقطا في مياه النيل ولقيا حتفهما غرقا.

كانت المحافظة ذكرت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" في وقت سابق اليوم: "تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتي تجري بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر".

ووفق البيان: "انتقل على الفور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية".

وطبقا للبيان، "تم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وأكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية".