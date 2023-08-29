مصر تعلن فقدان شخصين في غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة بالأقصر

المصدر: د ب أ

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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، شخصين في عداد المفقودين إثر غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل بمحافظة الأقصر، في صعيد مصر.

وقالت المحافظة في بيان نشرته عبر صحفتها الرسمية بموقع "فيسبوك" ، "تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتي تجري بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر".

ووفق البيان: "انتقل على الفور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية".

وطبقا للبيان، "تم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وأكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية".

ولفت البيان أنه تبين من خلال حصر العاملين والطاقم فقدان شخصين منهم وجاري تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وجاري إخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.