خبر سار للمصريين.. انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في هذا الموعد

المصدر: البيان

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يترقب الكثير من المصريين موعد الانتهاء من تطبيق قرار تخفيف الأحمال، والذي ينتج عنه قطع التيار الكهربائي صرح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه يتوقع الإعلان عن انتهاء فترة تخفيف الأحمال بنهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن الإعلان عن قرار انتهاء تخفيف الأحمال سيتم صدوره من مجلس الوزراء وفق موقع القاهرة 24.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن معدلات تخفيف الأحمال بدأت في التراجع، بعدما أصبح يصل لـ 1500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات مع بداية الأزمة التي تفاقمت بشكل كبير خلال ذروة الموجات الحارة.



يذكر أنه جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات وغيرها من الأسباب الأخرى وأهمها زيادة الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم، وهو ما استلزم حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك.