طفلة مصرية تنتقم من والدها بطريقة مأساوية

المصدر: البيان

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قتلت طفلة مصرية (15 عاماً) والدها حرقا، داخل منزلهما في مركز أطفيح جنوب الجيزة.

وكشفت الطفلة المتهمة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليها وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية‘ تفاصيل الواقعة قائلة: "أبويا كان يدخن البانجو ودائم الشجار مع والدتي، ففكرت في التخلص منه".

وقالت إنها خططت لقتله ، حيث قامت بفتح أنبوبة الغاز، وما أن أشعل "سيجارة" حتى انفجرت الأسطوانة وأمسكت النيران في جسده، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسة الأخيرة". بحسب موقع "المصري اليوم".

وأضافت أنها أقدمت على ارتكاب الجريمة كون والدها طرد أمها من البيت إثر خلافات نشبت بينهما، لاعتياده شراء المخدرات وعدم إنفاقه على البيت والتعدي عليهما بالضرب.

وواصلت النيابة العامة المصرية التحقيق مع الطفلة التي تضاربت أقوالها أثناء التحقيقات لتعترف أخيرا بارتكابها الجريمة البشعة.