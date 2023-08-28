بعمر 11 عاماً تعتزم تسلق أعلى قمة في أفريقيا

المصدر: طوكيو ــ د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن تغادر الفتاة اليابانية ري بانو، البالغة من العمر 11 عاماً، بصحبة والدتها، في رحلة لتسلق جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا، سبتمبر المقبل.

وتعتزم الطالبة بالصف السادس الابتدائي في كوفو، بمقاطعة ياماناشي، وسط اليابان، ووالدتها، ناومي، البالغة من العمر 49 عاماً، رفع علم يظهر امتنانهما للدعم المقدم من الشركات وغيرها على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 5895 متراً في تنزانيا، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وقالت ري «أنا مفعمة بالمرح والسعادة لأن حلمي سيتحقق».

وأضافت ري «أريد أن أرى الأنهار الجليدية في أعلى قمة الجبل».

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة 13 يوماً. وتعتزم ري وناومي قضاء ستة أيام للوصول إلى قمة جبل كليمنجارو. وبعد النزول من الجبل، تعتزم «ري» التفاعل مع السكان المحليين.

وحاولت ري وناومي خفض نفقات المعيشة لجمع الأموال من أجل تسلق الجبل. ومن أجل تسلق جبل كليمنجارو، تمكنا من الحصول على أموال من نحو 20 شركة، بما في ذلك شركات في ياماناشي، كما استخدمت التمويل الجماعي.