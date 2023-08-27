قصة طفل عمره 5 سنوات تبرع لتجهيز عروس يتيمة

المصدر: البيان

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استمع طفل لأبيه وهو يسرد قصة فتاة يتيمة مقبلة على الزواج، فتأثر كثيراً وقرر التبرع بحصالته للمساهمة في تجهز هذه الفتاه لعرسها.

لامست هذه اللفتة الإنسانية قلوب الجميع داخل قرية بيهمو بمركز سنورس بمحافظه الفيوم، لأن مالك أحمد رمضان ذا الخمس سنوات سنوات تبرع بمدخراته التي جمعها من مصروفه اليومي، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل إنه أصرّ على الذهاب بنفسه لمنزل الفتاة لتسليمها مدخراته وفق القاهرة 24.

وعن سبب تبرع مالك بمدخراته، قال والد الطفل مالك: كنت أتحدث مع زوجتي عن تبرع أهل القرية لتجهيز فتاة يتيمة بالقرية، وكنت أتحدث عن معاناة والدة الفتاة في تجهيز ابنتها، وفجأة وبكل عفوية وبراءة قال لي مالك خد الحصالة أنا معايا فلوس كتير هتبرع بيها للعروسة، وأصر على الذهاب إلى منزل الفتاة لإعطائها مدخراته.

وأضاف والد الطفل: وبالفعل ذهبت مع مالك إلى منزل الفتاة بقرية بيهمو بالفيوم، وأعطاها مالك مدخراته، واستقبلتنا الفتاة بحالة من السعادة والفرحة.