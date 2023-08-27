22 شخصاً يكفون لبناء وصيانة مستعمرة المريخ

المصدر: دبي - البيان

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كشف العلماء، في دراسة جديدة نشرت بمجلة arXiv، عن الحد الأدنى لعدد رواد الفضاء اللازم لبناء وصيانة مستعمرة المريخ.

وأفادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الدراسة التي أجراها فريق من العلماء، بما في ذلك جامعة جورج ماسون في الولايات المتحدة، تشير إلى أنه يمكن بناء مستعمرة على المريخ واستدامتها بعدد قليل يصل إلى 22 شخصاً فقط.

وتتحدى هذه النتيجة التقديرات السابقة، التي أشارت إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ما بين 100 إلى 500 شخص من أجل إقامة مستوطنة مستدامة ذاتياً على الكوكب الأحمر.

وأخذ العلماء في الاعتبار السلوك الاجتماعي والنفسي البشري.

ومن خلال دمج هذه العوامل، توصل الفريق إلى استنتاج مفاجئ مفاده أن 22 شخصاً فقط قد يكونون كافين لبناء مستعمرة على المريخ والحفاظ عليها.

وتوصلت عقود من استكشاف الكوكب الأحمر من قبل وكالات الفضاء بشكل قاطع إلى أن بناء أي مستوطنة بشرية على المريخ سيكون مشكلة هندسية معقدة بشكل لا يصدق.