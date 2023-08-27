الشفاطات الورقية ليست صديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

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خلصت دراسة جديدة إلى أن شفاطات الشرب الورقية «صديقة البيئة» تحتوي على مواد كيميائية طويلة الأمد، ومن المحتمل أن تكون سامة.

في التحليل الأول من نوعه بأوروبا، والثاني فقط في العالم، اختبر باحثون بلجيكيون 39 علامة تجارية من الشفاطات الورقية، ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة «فود أديتيفيز» أنه تم العثور على المواد الكيميائية الاصطناعية المعروفة باسم المواد المتعددة والبيرفلوروألكيل في غالبية الشفاطات التي تم اختبارها، وكانت أكثر شيوعاً في تلك المصنوعة من الورق والخيزران.