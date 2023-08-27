جليد «الألب» الإيطالية يختفي بحلول عام 2060

المصدر: دبي - البيان

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وفقاً لتأكيدات العلماء، يمكن حالياً بالعين المجردة رؤية التغيرات الحاصلة في الغطاء الجليدي لجبال الألب في إيطاليا.

وتشير وكالة «آنسا» الإيطالية للأنباء، استناداً إلى بيانات فرع منظمة «غرينسبيس» البيئية في إيطاليا، إلى أن 80 في المئة من جليد جبال الألب الإيطالية قد يختفي بحلول عام 2060 ما سيؤدي إلى حدوث موجات جفاف جديدة.

وقد أكمل الخبراء الرحلة الاستكشافية الأولى إلى جليد وادي فورني في بارك ستيلفو الوطني. واتضح لهم أنه «يفقد نتيجة الذوبان أكثر من 50 في المئة من سمكه مقارنة بالعام الماضي، وقد يختفي تماماً بحلول عام 2060».