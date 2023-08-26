حدث نادر للغاية .. شعرت بآلام في البطن لتكتشف مفاجأة صادمة

المصدر: اعداد- وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاجأت سيدة مسنة بوجود جنين محنط داخل بطنها بعد شعورها بآلام حادة.

جنين عمره 40 عاماً

واندهش الأطباء عندما اكتشفوا أن السيدة التي تبلغ من العمر 84 عامًا، من دورانجو بالمكسيك، كانت تحمل الجنين الذي لم يولد بعد لمدة 40 عامًا.

حدث نادر

ويعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر يسمى lithopaedion، وهو نادر للغاية.

وتنشأ الظروف المفجعة أثناء الحمل في البطن عندما يموت الجنين الذي لم يولد بعد داخل الأم ولكنه يصل إلى نقطة يصبح فيها أكبر من أن يمتصه جسدها وبالتالي يبقى في مكانه، وفقا لصحيفة ديلي ستار.

ويعد الحمل في البطن هو شكل نادر جدًا من أشكال الحمل خارج الرحم.

ويعتقد الأطباء أن الطفل مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل بعد توقفه عن النمو بشكل طبيعي.

ومن المثير للدهشة أن الجنين المحنط الذي وجد داخل المرأة طوال هذا الوقت لم يسبب لها أي مشاكل صحية.

الجنين المتحجر

وبحسب الاطباء فإن الجنين المتحجر أو المتكلس ظاهرة نادرة الحدوث، تحدث بصورة شائعة عند وفاة الجنين أثناء الحمل، حينما يكون الجنين الميت أكبر من أن يستوعبه الجسم، فيتكلس الجسم من الخارج لكي يحمي جسم الأم من النسيج الميت للجنين ويمنع العدوى، قد تحدث هذه الحالة في فترة 14 أسبوع من الحمل حتى نهاية الحمل، لكن يتم تشخيص هذه الحالة بسهولة عند عمل أشعة عادية.

كيف يحدث ؟

الجنين الحجري يطلق عليه الحصوات الحجرية، وتعد هذه العملية ظاهرة نادرة تحدث بشكل شائع عند وفاة الجنين أثناء الحمل خارج الرحم، ويكون معدل الإصابة من 1.5 إلى 1.8 بالمائة من حالات الحمل خارج الرحم.

فإذا كان الجنين المتوفى أكبر من أن يستوعبه جسم الأم فإنه يصبح جسما غريبا لجهاز المناعة عند الأم، ولكي يحمي الجسم نفسه من العدوى المحتملة، سيقوم جسم الأم بتغليف الجنين بمادة كلسية، ويتم تحنيط الجنين تدريجيا ليصبح طفلا حجريا، وقد تحدث هذه الحالة في فترة الحمل بداية من الأسبوع الرابع عشر من الحمل حتى نهاية الحمل، ويمكن أن يبقى الجنين الحجري داخل الأم لفترة طويلة ويتم اكتشافه بالصدفة بالعديد من الطرق .