مكافآت لحاملي الرقم القومي في مصر.. ما الحقيقة؟

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بطاقات الرقم القومي في مصر.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع الهيئة القومية للبريد، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المتداولة على روابط إلكترونية منسوبة إلى البريد المصري، ومنشورة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وبيَّنت الهيئة أن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كل الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، منوهةً بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك الروابط الوهمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.