توزع الذهب احتفالاً بطلاقها

المصدر: البيان

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احتفلت سيد مصرية بطلاقها من زوجها على طريقتها الخاصة، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصرية وهي تحتفل.

وقالت السيدة التي كانت تقف خلف كعكة كبيرة الحجم مكتوب عليها "طلاق سعيد.. مبروك الطلاق"، في الفيديو، إنه آخر أيام العدة لديها لذلك قررت الاحتفال بالمناسبة، مؤكدة أنها ليست حزينة لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية، الأمر الذي لا تقبله إطلاقا، بحسب العربية نت.

وتابعت: "حبيت احتفل بالمناسبة السعيدة، وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب، مضيفةً "شو في أحسن من كده مناسبة احتفل فيها"؟!

وتشهد مصر من حين لآخر جدلا حول إقامة "حفلات الطلاق"، التي بدأت من الأوساط التي توصف بأنها "أوساط الأغنياء"، لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية مختلفة.

وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 نحو 245 ألف حالة، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 13% عن عام 2020، حيث بلغ 222 ألف حالة.

كما بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج، حسب التقرير.