ذكاء اصطناعي يوجه المسيّرات دون ملاحة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن رئيس جامعة «نوفوسيبيرسك» ميخائيل فيدوروك أن متخصصين في الجامعة يطورون شبكات عصبية وأجهزة مساعدة، وفق «تاس».

وقد طوّر العلماء في جامعة «نوفوسيبيرسك» بغرب سيبيريا شبكات عصبية من شأنها أن تساعد المسيّرات على التوجه بدون اللجوء إلى المعلومات الواردة من أجهزة الملاحة الفضائية.

وقال رئيس جامعة «نوفوسيبيرسك» ميخائيل فيدوروك في خطاب ألقاه في منتدى «تخنوبروم»: «مشروع الروبوتات الذكية الذي يتم تطويره في جامعتنا، مرتبط بتوجيه المسيّرات بدون اعتماد منظومة غلوناس للملاحة الفضائية، الأمر يهم الأخصائيين في الوقت الراهن».