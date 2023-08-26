تغير المناخ يهدد فراخ البطريق الإمبراطور

المصدر: باريس - أ ف ب

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لاحظت دراسة علمية نشرت أول من أمس حصول نفوق كامل لفراخ طيور البطريق الإمبراطور في عدد من مستعمرات القطب الجنوبي بعد بلوغ ذوبان الجليد مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

وعانت أربع من خمس مستعمرات في منطقة بحر بيلينغسهاوزن غربي القطب الجنوبي خسارة «كارثية» للفراخ 100 %، إذ غرقت أو نفقت جرّاء الصقيع حينما انهار الجليد تحت أقدامها الصغيرة.

ولم تكن هذه الفراخ ناضجة بما فيه الكفاية لمواجهة ظروف كهذه، على ما أوضح الباحثون في مجلة «كوميونيكيشنز إيرث أند إنفايرونمنت».