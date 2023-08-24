آثار لحوم ماشية في قدور القوقازيين

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء آثار من جامعة زيوريخ السويسرية بقايا بروتينات في القدور النحاسية القديمة، التي عثر عليها في منطقة القوقاز.

وتشير مجلة «آي ساسنس» إلى أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن سكان القوقاز كانوا قبل 3700 - 2900 عام قبل الميلاد يتناولون لحوم الغزلان والأبقار، وغيرهما.

وقد اكتشف الباحثون خلال دراستهم لعينات أخذت من 7 قدور، عثر عليها في مقابر بمنطقة القوقاز، آثار بروتين يوجد في الدم وأنسجة العضلات والحليب، وأن اكتشاف بروتين الصدمة الحرارية بيتا - 1 يشير إلى أن هذه القدور استخدمت في طهي لحم الغزال أو الماشية.