من أجل البيئة.. يبدع لوحات من النفايات

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدع فنان نيجيري من المكونات الطبيعية والنفايات، التي استغنى عنها الناس، لوحات فنية غاية في الروعة.

ويرى الفنان النيجيري تشيبويكي إيفديليتشوكو البالغ من العمر 37 عاماً، أن النفايات تمثّل فرصة لابتكار أعمال فنية. ويرسم صور المشاهير من علب الألمنيوم المهملة، ما يخفف عبء النفايات على البيئة.

وينسب إيفديليتشوكو وعيه البيئي إلى جدته، التي عاش معها عندما كان صبياً في ولاية أنامبرا، جنوب شرق نيجيريا، حسب ما ذكر موقع «سي إن إن». ويجمع إيفديليتشوكو، علب الألمنيوم المستعملة والعديد من المهملات والنفايات، ويحولها إلى صور لبعض المشاهير. وبحسب إيفديليتشوكو، فإن هدفه تعزيز الوعي بالقضايا البيئية. ويعمل إيفديليتشوكو أيضاً كمصور فوتوغرافيّ، ومصمم جرافيك وصانع مطبوعات، وقد أنتج ما لا يقل عن 40 عملاً فنياً.

ويستخدم حالياً مواد كالألمنيوم والخشب والبلاستيك والمعادن والأسلاك النحاسية والحبال والزجاجات، لإنشاء أعمال فنية وصور شخصية. وقال إيفديليتشوكو: «أكسب رزقي من ذلك.. وأعمل على خلق الوعي لجعل بيئتنا آمنة».