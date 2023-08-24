غابة سرية في حفرة صينية ضخمة

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف باحثون عالَم غابات قديماً ضخماً على عمق 630 قدماً تحت الأرض، أسفل حفرة في الصين، وفق «ديلي ميل». وتم العثور على اللغز تحت الأرض في «حديقة جيولوجية» صينية من قبل فريق من العلماء لاستكشاف الكهوف.

وتُعرف هذه الظاهرة أيضاً في الصين باسم «تيانكينغ» أو «الحفر السماوية». وتقع حديقة لي فنغشان الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو، حيث تم العثور على الحفرة، في منطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ، جنوب غربي الصين. وتم وصف الحديقة الجيولوجية على موقع اليونسكو بأنها «رسوبية في المقام الأول مع أكثر من 60% من صخور الكربونات الديفونية التي يبلغ سمكها 3000 متر».