حقيقة تعدي ضباط شرطة في مصر على مدنيين

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقاطع فيديو متداولة تُظهر اعتداء ضباط شرطة على مواطنين مدنيين.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن «مقاطع الفيديو التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين قديمة»، مشيرةً إلى أنه «سبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات».

وأكدت أن «ذلك يأتي ضمن مخططات في إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة، في محاولة للنيل من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد».

ونوَّهت بوعي الشعب المصري تجاه تلك التصرفات المضللة، مؤكدةً أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجي تلك المزاعم.