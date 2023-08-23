محرك بلازما للوصول إلى حدود المنظومة الشمسية

المصدر: (دبي - البيان)

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يعمل مكتب «فاكِل» الروسي للتصاميم على إعداد شكل وهيكل محرك بمقدوره أن ينقل مسابير إلى حدود المنظومة الشمسية، وفق وكالة «تاس». كما تم تصنيع مجسمات بعض الأجزاء من المحرك المستقبلي الجديد.

أفاد بذلك مدير عام المؤسسة غينادي أبرامِنكوف على هامش منتدى «الجيش – 2023» العسكري التقني الدولي.

وأوضح أبرامينكوف أن محرك البلازما الصاروخي العديم الأقطاب يتم تصميمه تحت الإدارة العلمية لمعهد «كورتشاتوف» للبحوث العلمية، وأشار إلى أن المحرك الجديد يعتبر نوعاً مستقبلياً واعداً من المحركات الكهربائية الصاروخية.