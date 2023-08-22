عواصف رعدية ممطرة على مكة.. ومشهد نادر"فيديوهات"

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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هطلت أمطار غزيرة وهبت رياح شديدة اليوم على مكة المكرمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لرياح تقتلع اللوحات المعدنية، وتدفع بالناس، إلى جانب سقوط أمطار غزيرة على الحرم المكي الشريف، مصحوبة بزخات من الرعد والبرق.

ووجه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تحذير الحالة البرتقالية على مكة، ما يعني هبوب رياح مصحوبة بأمطار متوسطة وتساقط البرد وجريان الأودية وانعدام الرؤية.

وتوقع "طقس العرب" أن تتركز السحب الركامية على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة و مدينة الطائف يرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات من البَرَد، وتكون الظروف الجوية مُهيأة لامتداد السحب الركامية الماطرة من الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة غرباً لتطال المشاعر المقدسة، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة في مُجملها و يصحبها حدوث العواصف الرعدية، و قد يتأثر أيضاً الشريط الساحلي لمكة المكرمة بِتبعات هذه السُحب الركامية على شكل نشاط للرياح الهابطة المُثيرة للغبار.

كما أعلن المركز عن تأثر الأجزاء الشرقية من محافظة ⁧ جدة⁩ بالأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول ⁧‫أمطار.

وفي مشهد نادر الحدوث انتشر فيديو على مواقع التواصل للبرق وهو يتعانق مع برج الساعة ويضيء سماء مكة.