عواصف رعدية ممطرة على مكة.. ومشهد نادر"فيديوهات"
هطلت أمطار غزيرة وهبت رياح شديدة اليوم على مكة المكرمة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لرياح تقتلع اللوحات المعدنية، وتدفع بالناس، إلى جانب سقوط أمطار غزيرة على الحرم المكي الشريف، مصحوبة بزخات من الرعد والبرق.
ووجه المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تحذير الحالة البرتقالية على مكة، ما يعني هبوب رياح مصحوبة بأمطار متوسطة وتساقط البرد وجريان الأودية وانعدام الرؤية.
وتوقع "طقس العرب" أن تتركز السحب الركامية على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة و مدينة الطائف يرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات من البَرَد، وتكون الظروف الجوية مُهيأة لامتداد السحب الركامية الماطرة من الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة غرباً لتطال المشاعر المقدسة، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة في مُجملها و يصحبها حدوث العواصف الرعدية، و قد يتأثر أيضاً الشريط الساحلي لمكة المكرمة بِتبعات هذه السُحب الركامية على شكل نشاط للرياح الهابطة المُثيرة للغبار.
كما أعلن المركز عن تأثر الأجزاء الشرقية من محافظة جدة بالأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة من السحب الرعدية، مع توقعات بهطول أمطار.
وفي مشهد نادر الحدوث انتشر فيديو على مواقع التواصل للبرق وهو يتعانق مع برج الساعة ويضيء سماء مكة.
برق يضرب #برج_الساعة ويضيء سماء #مكة إلى جانب عواصف رعدية ممطرة ورياح شديدة على المدينة المقدسةhttps://t.co/XP0PJbsVIC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 22, 2023
#صحيفة_البيان pic.twitter.com/3hSb01lzAu
عواصف رعدية على #مكة المكرمة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 22, 2023
#صحيفة_البيان pic.twitter.com/V0pF9khnCJ
شاهد العواصف الآن في #مكه_الان pic.twitter.com/tZdoUkqj0d— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 22, 2023
اللهم سلم سلم"— اوبزيرفر | (@B667i) August 22, 2023
مشاهد من الحرم المكي #مكة_المكرمة
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#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) August 22, 2023
أمطار #الحرم_المكي 🌧️
.#مكه_الان pic.twitter.com/DcrRnG79uU
﴿ وَيُسبّحُ الرّعدُ بِحَمْدِه والمَلائكةُ مِن خيفَته وَيُرسِل الصّواعِقَ فَيُصيبُ بِها مَن يَشاءُ ﴾#مكه_الان #مكة_المكرمة #امطار_مكة #Makkah pic.twitter.com/OOUIwnys4F— حمّاد الهذلي 📸 (@HammadAlHuthali) August 22, 2023