مصر.. الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر صباح اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات "علمي".

ووضعت الوزارة، الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة ضمن المرحلة الثانية، لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة المتقدمين لهذه المرحلة من التنسيق.

وكان تقرر فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، بدءًا من الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة 5 أيام وانتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة، فقد تقرر قبول الطلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

الحدود الدنيا لكليات علمي المرحلة الثانية 2023

هندسة بترول وتعدين السويس 386.0

طب دمياط 383.0

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381.0

طب الإسكندرية 381.0

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380.0

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379.0

طب الأقصر 379.0

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب المنيا 377.5

طب بنها 377.0

طب عين شمس 377.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب حلوان 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375.0

طب بني سويف 375.0

طب الفيوم 375.0

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5

طب أسنان الزقازيق 374.0

طب أسنان المنيا 374.0

طب أسنان طنطا 374.0

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373.0

طب أسنان بني سويف 373.0

ويمكن الإطلاع على باقي الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الرابط التالي: https://tansiknatiga.digital.gov.eg/