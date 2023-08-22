بطارية سيارة «فائقة السرعة» عند الشحن

المصدر: دبي ــــ البيان

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أعلنت أكبر شركة مصنعة للبطاريات في العالم، عن نموذج لما تقول عنه إنه أول بطارية «شحن فائق السرعة»، قادرة على توفير طاقة للسير لـ400 كيلومتر في السيارة الكهربائية، عند الشحن لمدة 10 دقائق فقط، حسب «سكاي نيوز».

ووصفت شركة CALT الصينية بطاريتها الجديدة من نوع «ليثيوم أيون»، بأنها ستمثل حقبة جديدة للسيارات الكهربائية، وتقضي على المخاوف بشأن المسافة التي بمقدورها قطعها، حسبما أوردت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وعند الشحن الكامل، ستوفر البطارية للسيارة شحنة كافية للسفر لمسافة تزيد على 700 كيلومتر دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

ووفق الشركة المصنّعة للبطارية فإنها تمكنت من التوصل إلى إنجازها من خلال «تركيبة إلكتروليت جديدة فائقة التوصيل» تؤدي إلى تحسين التوصيل، علماً أن «الإلكتروليت» هو أي مادة تحتوي على أيونات حرة تشكل وسطاً ناقلاً للكهرباء.