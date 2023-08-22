مركبة شحن تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

المصدر: دبي ــــ البيان

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انفصلت أمس مركبة الشحن «بروغريس إم إس-22» عن وحدة «زفيزدا» الروسية في المحطة الفضائية الدولية.

وتشير مؤسسة «روس كوسموس» إلى أن محركات الفرملة في المركبة اشتغلت في الساعة 5:58 بتوقيت موسكو وبعدها خرجت من المدار واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، فيما غرقت الأجزاء التي لم تحترق في منطقة بجنوب المحيط الهادئ غير صالحة للملاحة، حسب «روسيا اليوم».

ويذكر أن مركبة الشحن «بروغريس إم إس-22» كانت قد أطلقت إلى الفضاء في 9 فبراير 2023 من مطار بايكونور الفضائي وبعد يومين التحمت بالمحطة الفضائية الدولية.