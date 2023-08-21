لماذا فشلت المركبة الروسية في مهمتها للقمر؟

المصدر: البيان

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تحطمت المركبة لونا 25 لاصطدامها بسطح القمر ما أنهى مهمة روسية إلى الفضاء بعد مايقرب من 50 عاماً منذ إطلاقها أول مسبار إلى القمر في 1976.

وأعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، يوري بوريسوف، أن حادث المركبة "لونا-25" وقع بسبب التشغيل غير الطبيعي للمحرك.

وقال بوريسوف، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن حادث "لونا 25، وقع بسبب عطل في المحرك، ولم يتم إيقاف تشغيل المحرك بشكل طبيعي، وفقا لمخطط التسلسل.. ولكن وفقا للوقت المحدد، كان يعمل لمدة 127 ثانية بدلا من 84 ثانية المخطط لها، وهذا هو السبب الرئيسي للحادث".

كما أكد أن "روسيا تحتاج بكل تأكيد للمشاركة في السباق نحو القمر، ولا ينبغي تقليص البرامج المخصصة لذلك".

وتعرضت مركبة "لونا-25" الروسية خلال مهمتها إلى القمر، لحادثة "غير عادية"، الأمر الذي حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن تحطم "لونا 25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر. كما أوضحت أنه في 19 أغسطس تم دفع المحطة للانتقال إلى مدار قبل الهبوط، وفي حوالي الساعة 14:57 انقطع الاتصال بالمحطة.

والمسبار الذي يبلغ وزنه حوالى 800 كيلوغرام حمله إلى الفضاء صاروخ سويوز من قاعدة فوستوشني الفضائية في الشرق الأقصى الروسي.

وإطلاق المسبار لونا-25 كان أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفييتي رائداً في استكشاف الفضاء.

وكان مقرّراً أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل أن تهبط الإثنين شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر.

وهدفت هذه المهمة إلى إعطاء دفعة جديدة لقطاع الفضاء الروسي.

وكان بوتين تعهّد مواصلة برنامج الفضاء الروسي رغم العقوبات، مذكّراً بأنّ الاتحاد السوفييتي أرسل أول إنسان إلى الفضاء في عام 1961 في خضمّ الحرب الباردة.