غرفة نوم أثرية في بومبي الإيطالية

المصدر: روما - رويترز

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أكدت وزارة الثقافة الإيطالية أمس أن أثريين اكتشفوا غرفة نوم صغيرة في قصر روماني قرب مدينة بومبي الأثرية من المحتمل أنها كانت مخصصة للعبيد، ما يسلط الضوء على مكانتهم في العالم القديم.

وعثر الأثريون على الغرفة في قصر بمنطقة سيفيتا جوليانا، على بعد نحو 600 متر شمالي أسوار بومبي المدينة التي دفنها ثوران بركاني قبل نحو ألفي عام.

وتضم غرفة النوم الصغيرة سريرين، أحدهما فقط عليه حشية، وخزانتين صغيرتين ومجموعة جرار وأوعية خزفية. وقالت وزارة الثقافة في بيان «تبرز هذه التفصيلات مجدداً صعوبة الأوضاع التي عانتها الطبقات الدنيا في تلك الحقبة».