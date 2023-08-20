السعودية.. 6 آلاف ريال غرامة تجاوز الحافلات المدرسية

المصدر: البيان

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مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم "الأحد" في السعودية،شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية التزام قائدي المركبات بالنظام، بعدم تجاوز الحافلات المدرسية، والالتزام بأدنى مستويات السرعة، حفاظاً على سلامة الطلبة، وعلى قائدي المركبات وجوب عدم تجاوزهم الحافلات المدرسية على الطرق عند توقفها، حيث إن ارتكاب هذه المخالفة يعرّض صاحب المركبة لغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وتصل إلى 6 آلاف ريال في حدها الأعلى.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، نص نظام المرور على أن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم يعد مخالفة تستوجب دفع غرامة 100 ريال، وقد تصل إلى 150 ريالاً في حدها الأعلى.

من جهتها، أكدت المديرية العامة للأمن العام أن التزام قائدي المركبات بأدنى مستويات السرعة بالقرب من المباني التعليمية وإعطاء الطلاب الأولوية بعبور الطريق يسهم في سلامتهم.

ومن جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للنقل على الطلبة بضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين، كما شددت على المنشآت والأفراد المرخصين في نقل الطلبة في الجهات التعليمية بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية وفق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وسلامة المستفيدين. كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.

يذكر أن العام الدراسي الجديد في السعودية بدأ اليوم"الأحد"،وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام إلى مقاعد الدراسة في جميع مناطق المملكة، ومليون و360 ألفاً من طلبة التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني.