غيوم نبتون اختفت بشكل مفاجئ

المصدر: دبي - البيان

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أعلن علماء الفلك أن غيوم نبتون، الكوكب الأكثر بعداً في النظام الشمسي، اختفت تقريباً، وفق «ديلي ميل». وباستخدام القياسات الأرضية، تم التحقيق في تطور الغلاف الجوي على المدى الطويل.

وتتبع علماء الفلك تطور النشاط السحابي لنبتون من العام 1994 وحتى العام الماضي باستخدام الصور الأرشيفية من تلسكوب هابل الفضائي ومراصد كيك وليك والمراصد الأخرى.

ولاحظ الفريق نمطاً غريباً بدأ في 2019، وبدا أن التغطية السحابية بدأت بالتلاشي. وفي النهاية، اختفت الغيوم تماماً.وأظهرت الدراسة أن هذه السحب اختفت تقريباً، في تطور حير العلماء فترة وجيزة.