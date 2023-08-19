السعودية.. 16 مخالفة تحجز المركبة وغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الأنظمة المرورية في المملكة العربية السعودية عن 16 مخالفة تستوجب حجز المركبة، وفقاً لفئات المخالفات،والتعديلات التي تضمنتها الانظمة، وتوزعت قيمتها بين 150 إلى 10 آلاف ريال.

وبحسب صحيفة عكاظ "السعودية"، فإن عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة يعد مخالفة تستلزم دفع غرامة 150 ريالاً في حدها الأدنى، وتصل إلى 300 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، فيما تضمن ست مخالفات،غراماتها تراوح بين 500 و900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة، وهي الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، وهذه المخالفة توجب حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه، فيما المخالفات الـ5 الأخرى، وضع كتابة أو رسم ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة، تسيير مركبة تحدث تلويثا للبيئة على الطرق العامة، تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة، استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله، عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها، فهذه المخالفات تعرّض المركبة للحجز حتى إزالة المخالفة.

واشار النظام إلى مخالفات الفئة الـ«5» على إيقاع غرامات على مرتكبيها تبلغ 1000 وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى، من بينها 3 مخالفات تؤدي إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وهذه إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية، قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

بينما مخالفات الفئة الـ «6»، فتراوح غرامات المخالفات ما بين 3000 وتصل إلى 6000 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة عند ارتكاب 4 مخالفات منها، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة، سير المركبة بلا لوحة خلفية أو بلا لوحات، طمس لوحات المركبة.

و جاءت مخالفات الفئة الـ «7» في النظام وفقاً للتعديلات، أن قيمة الغرامات تبلغ 5000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 10,000 ريال في حدها الأعلى، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة عند ارتكاب مخالفتين،استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.