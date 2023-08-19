السعودية توجه تنبيهاً لمواطني المملكة المغادرين للكويت

المصدر: البيان

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أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت تنبيهاً للمواطنين السعوديين، المغادرين من الكويت بضرورة سداد المخالفات المرورية.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة إكس: "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام، بأنه ابتداءً من السبت 2023/8/19م، يتوجب على جميع المغادرين من دولة الكويت الشقيقة، سداد المخالفات المرورية إما عن طريق البوابة الإلكترونية، أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور ، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت أنه يتوجب سداد المخالفات المرور المسجلة على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة ابتداءً من يوم السبت الموافق 2023/8/19.



وأضافت: دفع المخالفات المرورية المسجلة على الأجانب قبل مغادرة البلاد عن طريق البوابة الإلكترونية أو مراجعة أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور في المحافظات أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.

وتابعت: تهيب وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث أنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.