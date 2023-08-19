أم تسترد طفلها بعدما اختطفه قرد

المصدر: البيان

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نجحت امرأة سعودية من مركز الشفا بمحافظة الطائف في استرجاع طفل رضيع اختطفه قرد، ونزل به أسفل الجبل بحسب صحيفة الوئام السعودية.

وقامت المرأة باللحاق بالقرد الذي اضطر إلى إلقاء الرضيع ما تسبب في كسور وجروح نقل على إثرها للمستشفى.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تجمع الأهالي وحزنهم الشديد إثر وقوع الحادث.

صحيفة الوئام :

أم تسترد طفلها الرضيع بعدما اختطفه قرد

بمركز الشفا بالطائف



القرد سحب الرضيع الى أسفل الجبل ، لحقت الام المفجوعة وراءه وأستردت طفلها بعدما رماه القرد

ما أدى لإصابته بكسور ونقله للمستشفى pic.twitter.com/DHyTwHsJWb — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 17, 2023