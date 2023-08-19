تحليل جينوم «رجل الجليد» يكشف صفاته

المصدر: دبي - البيان

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كشفت نتائج تحليل جينوم مومياء جبال الألب «رجل الجليد»، أنه كان أسمر اللون، وكان لديه استعداد للإصابة بالسمنة، والنوع الثاني من مرض السكري، والصلع، وفق «تاس».

ويشير البيان الصحافي لمعهد الأنثروبولوجيا التطورية التابع لجمعية ماكس بلانك، المنشور في مجلة «سيل جينوميكس»، إلى أن هذه النتائج تغير تصورات العلماء عن مظهر هذا الأوروبي الجنوبي القديم.

ويقول يوهانس كراوز مدير معهد دراسات التاريخ البشري بجامعة جينا: أظهر تحليل جينوم «رجل الجليد»، أن رجل الجليد من جبال الألب كانت لديه بشرة سمراء جداً، وعيون بنية داكنة، وكان يميل إلى الصلع.