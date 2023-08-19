قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية أمريكية

المصدر: دبي - البيان

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أذهل مشهد غريب سكان ولاية ايداهو الأمريكية، بعد أن جرفت المياه نوعاً غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون، وفق «ديلي ميل».

ونهر السلمون معروف أيضاً باسم «نهر اللاعودة»، هو نهر يقع في ولاية أيداهو غربي الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقارير، فإن الأسماك النافقة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل ووزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر.

محطة نهائية

وتعتبر بحيرتا ريدفيش وليتل ريدفيش، اللتان يتدفق النهر عبرهما، المحطة النهائية لأطول هجرة لسمك السلمون الأحمر ثم إلى المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية.