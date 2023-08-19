وعاء خزفي صيني يباع بألف ضعف ثمنه

المصدر: دبي - البيان

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بيع وعاء خزفي صيني تبلغ قيمته 100 جنيه إسترليني بألف ضعف ثمنه في مزاد، بسبب توقعات أنه يعود لعصر أسرة مينغ؛ سلالة الأباطرة الذين حكموا الصين 1368 - 1644م، وفق «سكاي نيوز عربية». ولاحظ القائمون على المزاد أن الطبق الملون بالأزرق والأبيض كان شائعاً في عهد أسرة مينغ.

وبدأ المزاد بـ30 جنيهاً إسترلينياً فقط، لينتهي الأمر بدفع 100ألف جنيه إسترليني. وقال مايكل روبرتس، المسؤول عن المزاد العلني: «الوعاء فاق التوقعات». وأضاف: «كل هذا جزء من إثارة المزادات». وفي ظل عهد أسرة مينغ، تمتعت الصين بأكثر من 300 سنة من الاستقرار، كما ازدهر الأدب والفن.