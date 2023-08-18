شجاعة «البابون» تنقذ أحد أفرادها من أنياب فهد

المصدر: دبي - البيان

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وثق مقطع فيديو صوره أحد عشاق الحياة البرية مواجهة غريبة بين فهد ومجموعة من قردة «البابون»، انتهت بانتصار الأخيرة.

وصوّر الفيديو ريكي دا فونسيكا في حديقة «كروغر» الوطنية بجنوب أفريقيا، الذي قال: «فوجئنا برؤية فهد يقفز من العشب، ليهاجم مجموعة من قردة البابون تلعب على مقربة منه، محاولاً القبض على أحد القردة»، وفق وكالة «يو بي آي» للأنباء.

وتظهر في الفيديو قردة البابون التي تندفع بسرعة لإنقاذ القرد، وتقوم بمحاصرة الفهد، وعضه بقوة.

وينتهي الفيديو بتمكن الفهد من الهروب من القردة، مع بعض الكدمات والجروح.