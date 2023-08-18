مصنع فضائي لتركيب جزيئات حيوية

المصدر: دبي - البيان

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أفادت الخدمة الصحافية في جامعة سمارا بأن علماء معهد «ليبيديف» الفيزيائي وجامعة سمارة، يعملون على تجميع معدات مصنع فضاء لتكوين «طوب» الحياة، وهي جزيئات الكيمياء الحيوية التي تشكل جميع أشكال الحياة المعروفة على الأرض.

وقال أستاذ قسم الفيزياء، فاليري أيازوف: سيكون العنصر الأساسي لمركز سمارا للفيزياء الفلكية المختبرية، المرفق التجريبي ذي المستوى العالمي الذي يستنسخ ظروف الفضاء العميق ويسمح بنمذجة تأثير الإشعاع المؤين الكوني على نظائر الجليد خارج كوكب الأرض. وأكد أيازوف أنه لا يوجد حتى الآن مختبر واحد مماثل في العالم.