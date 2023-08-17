اكتشاف مستوطنة قديمة في بحيرة بألبانيا

المصدر: (دبي - البيان)

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عثر العلماء في بحيرة أوهريد الأعمق والأقدم في منطقة البلقان، على بقايا مستوطنة عمرها نحو 8 آلاف عام، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب». وإذا أكدت نتائج البحث والتنقيب هذا الاكتشاف، فسوف تكون هذه أقدم مستوطنة مكتشفة في بحيرة أوروبية. وقد أكد تحليل الكربون المشع أن هذه المستوطنة أسست قبل 7800-8000 عام.

وأظهرت نتائج الغطس أدلة على أن هذه المستوطنة كانت محاطة بمئات آلاف الركائز المتينة مصفوفة على شكل متاريس. ولم يحدد العلماء سبب بناء المنازل على ركائز في الماء وتحصين المستوطنة بهذه الطريقة. ويعتقد علماء الآثار أن سكان المستوطنة كانوا يمارسون الزراعة وتربية الحيوانات.