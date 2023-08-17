السعودية تعدم أمريكياً قتل والده المصري

المصدر: أف ب

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أعدمت السلطات السعودية الأربعاء رجلاً يحمل الجنسية الأميركية بعدما أدانته بتعذيب وقتل والده المصري، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، ما يرفع إلى 19 على الأقل عدد الأجانب الذين أعدموا في المملكة هذا العام.

ونُفّذت عقوبة الإعدام بحقّ بيشوي شريف ناجي نصيف في منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبحسب واس فإنّ محكمة دانت نصيف الذي لم يُذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدّرات والشروع في قتل شخص آخر.