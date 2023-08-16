باحثون صينيون يطورون نظام تبريد جديداً

المصدر: (دبي - البيان)

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أفادت تقارير إعلامية بأن باحثين صينيين تمكنوا من تطوير نظام تبريد جديد، يسمح لليزر عالي الطاقة بالعمل بلا حدود، من دون ارتفاع درجة الحرارة. وقال باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع في الصين إنهم تغلبوا على التحدي الأكبر في صناعة أسلحة الليزر، وهو ارتفاع درجة الحرارة. وأكد فريق العلوم الصيني أنه طور مكيف شعاع داخلياً يبرد السلاح ويحسن نظافة الغاز. ووفقاً لتقرير «SCMP»، يستخدم النظام مصدراً للهواء لتوفير هواء بارد وجاف يتدفق عبر مبادل حراري، مع غاز عند درجة الحرارة المثلى التي ينظمها نظام التحكم في تدفق الغاز ويتم حقنها في مسار شعاع الليزر قبل إزالته.