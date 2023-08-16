توأمان تنفقان 200 ألف دولار لتصبحا مثل «باربي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت ديزي ودوللي سيمبسون، وهما توأم تبلغان من العمر 26 عاماً من المملكة المتحدة، مهووستان بـ«باربي»، بدفع أكثر من 200 ألف دولار لتكتسبا مظهر «باربي» وتصبحا أيقونة بلاستيكية منحوتة بشكل مثالي.

وخضع التوأم لسلسلة من العمليات الجراحية التجميلية منذ عام 2020.

كما قام التوأم بتغيير كلي لملامح الوجه من خلال البوتوكس، بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات التجميلية الإضافية على الشفاه والذقن والخدين والفكين. وكان التحول إلى شابتين رائعتين بلا عيوب هو الحلم المشترك للثنائي منذ نعومة أظفارهما.

وقالت دوللي: «قبل القيام بالعمليات لم نكن نشعر بأنوثتنا، ولا بأن مظهرنا يتوافق مع شخصياتنا وأنماطنا. نفضل أن نبدو مثل دمى باربي».

وأضافت: «لطالما أحببنا مظهر الفتيات الشقراوات اللامع. عندما كنا صغاراً لم نكن نعرف كيف سنقوم بذلك، لم نكن على دراية بالجراحة.. لكن الآن بعد التقدم في السن بما يكفي أصبح كل شيء واضحاً».