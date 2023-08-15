السعودية تسمح للمعلمات بتدريس طلاب الصف الرابع بالمدارس الحكومية

المصدر: البيان

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حددت وزارة التعليم السعودية 3 مدارس لتنفيذ مبادرة التعليم المشترك خلال العام الدراسي الجديد 1445هـ، والتي تستهدف تدريس طلاب الصف الرابع من قبل المعلمات في المدارس الحكومية.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن الوزارة اختارت 3 مدارس من مدارس الطفولة المبكرة في إدارة التعليم بمنطقة القصيم - بريدة، وإدارتي التعليم في محافظتي عنيزة والبكيرية لتنفيذ هذه المبادرة خلال العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ يوم الأحد المقبل بعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأصدرت الوزارة في وقت سابق قراراً بإسناد تدريس المعلمات للطلاب في كامل المرحلة الابتدائية في المدارس الخاصة والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة.