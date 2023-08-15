السعودية: 15 يوماً مهلة لإخراج إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

المصدر: البيان

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جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، دعوتها لأصحاب الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين؛ للإسراع بعودة مواشيهم إلى دولهم، منوّهة بتبقي 15 يوماً على انتهاء المهلة الممنوحة لعودة المواشي، وحثّت مُلّاك ورعاة الإبل والمواشي المعنيين على الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة، وإكمال عودة مواشيهم قبل انتهائها. وفقا لصحيفة عكاظ.

وحثت الوزارة مُلّاك ورُعاة تلك المواشي على الاستفادة من الفترة المتبقية للمهلة، والتي تنتهي في 2023/08/31، والإسراع بإخراج مواشيهم قبل بدء تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق مواشيهم؛ والمتمثلة في إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والاستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة، مؤكدة أن الاهتمام بالمراعي وتنميتها يسهم في تحقيق التنوع الأحيائي المستدام، إلى جانب تخفيف حدة العواصف الترابية واعتدال الأجواء، بالإضافة إلى ازدهار الطبيعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في الهواء، كما يسهم في توازن الأنظمة البيئية وحمايتها، للوصول إلى بيئة مستدامة.