الموت يفجع أحمد شيبة في والدته.. ماذا كانت وصيتها الأخيرة له؟

المصدر: البيان

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سادت حالة من الحزن على المطرب الشعبي المصري أحمد شيبة وأسرته اليوم الثلاثاء بعد إعلان وفاة والدته في إحدى المستشفيات بالإسكندرية.

ونعى شيبة والدته عبر حسابه على موقع "فيسبوك" من خلال نشر صورة لهما سويا، وعلق عليها بكتابة: "مع السلامة يا أمي ربنا يسامحك ويرحمك يا رب".

وشيع شبية وأسرته جثمان والدته عقب صلاة الظهر من منطقة القباري بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم تشييع الجثمان في مقابر العائلة بمنطقة أم كبيبة بمحافظة الإسكندرية، ويقام العزاء أمام منزل الراحلة بعد صلاة المغرب.

وكانت والدة المطرب الشعبي أصيبت بوعكة صحية منذ فترة قصيرة، ليتم نقلها إلى إحدى مستشفيات مدينة الإسكندرية، وترددت الأخبار عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه المطربان عمر كمال ومحمود الليثي وغيرهما دعوات لها بالشفاء، لكن ما هي إلا ساعات حتى تصدّر خبر وفاتها المواقع، داعين الله لها بالرحمة وأن يُسكنها الفردوس الأعلى.

وصية والدة أحمد شيبه قبل وفاتها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا على شاشة إحدى الفضائيات، يكشف وصية والدة أحمد شيبة ذات الوجه البشوش والملامح التي تعكس طيبة متناهية كانت توجهها له في كل لقاء يجمعهما سوياً خصوصا في آخر أيام حياتها.

"خلي بالك من نفسك ومحدش هينفعك غير ربنا، ربنا يكفيك شر طريقك ويرضى عليك" كانت هذه هي الوصية التي كررتها الأم الطيبة قبل وفاتها.

وفي اللقاء التليفزيوني النادر الذي جمعهما سابقاً، وجهت والدة أحمد شيبه له عدة كلمات لامست القلوب من فرط الحنان "أحب أقوله ربنا يخليك ليا ولعيالك وافرح بيهم، وينصرك على مين يعاديك، ويجبر بخاطرك زي ما أنت جابر بخاطري".

وقد واصلت الأم حديثها عن ابنها قائلة: "لو الساعة 3 بليل ييجي يعدي عليا، لو مسافر ساعتها مايعديش، لكن هو كل يوم عندي عمره ما زعلني لا هو ولا اخواته".