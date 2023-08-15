الأمن المصري يوقف هارباً من 91 حكماً بالحبس مدتها 93 عاماً

المصدر: البيان

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تمكنت قوات الأمن المصرية من إيقاف شخص هارب من تنفيذ أحكام قضائية تصل مدد عقوبتها إلى 93 عاما في إحدى قرى قويسنا بمحافظة المنوفية على بعد 90 كيلومترا شمال القاهرة.

وبحسب بوابة " أخبار اليوم " المصرية التي أوردت الخبر فقد نجحت قوات الشرطة في إيقاف المتهم بناء على معلومات أمنية تلقتها، حيث أنه مطلوب في تنفيذ 91 حكماً بالحبس الجزئي في قضايا تبديد ومخالفات مبان، وأن عدد سنوات السجن تصل إلى 93 عاما إضافة إلى الغرامات المالية.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جهته، أعلن فريق دفاع المتهم دفع الغرامات لوقف تنفيذ الأحكام واتخاذ إجراءات لإعادة محاكمته في القضايا كونها لا تتضمن أحكاما نهائية.