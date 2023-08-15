طباعة 3D للمأكولات البحرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم الباحثون نهجاً جديداً لإنشاء أطعمة بحرية نباتية ذات مذاق جيد، مع الحفاظ على المظهر الصحي للأسماك الحقيقية.

إذ طبعوا أسماكاً ثلاثية الأبعاد 3D، باستخدام حبر مصنوع من بروتين الطحالب الدقيقة، وبروتين حبوب المونج، وتوّج هذا النهج أخيراً، مع إمكانية قليّ حلقات الكالاماري للحصول على وجبة خفيفة لذيذة وسريعة التحضير.

يقول ديجيان هوانغ، الباحث الرئيسي في هذا البحث: لقد طبعنا شرائح السلمون بالبروتين من العدس الأحمر بسبب لون البروتين، وقمنا بطباعة الجمبري. الآن أردنا طباعة شيء آخر مثير للاهتمام مع إمكانية تسويقه، وهو حلقات أسماك الكالاماري.