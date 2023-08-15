«درون» تلاحق لصاً وتساعد الشرطة بالقبض عليه

المصدر: دبي ــ البيان

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استعانت الشرطة الأمريكية بطائرة مسيّرة «درون» في ملاحقة لص هارب تسبب في حادث سير، وذلك بعد أن حاول تنفيذ عملية سرقة، وقد تم إلقاء القبض عليه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصاً حاول سرقة طرد كان موضوعاً على شرفة أحد المنازل في ولاية جورجيا، وبعدما فشل فر من المكان، متسبباً في وقت لاحق بوقوع حادث سير، حسب «سكاي نيوز».

وتتبعت الشرطة الأمريكية عبر «الدرون» تحركات المشتبه فيه الفار، حتى تمكنت في النهاية من العثور عليه. وأرسلت الشرطة كلباً بوليسياً إلى المكان، قبل أن يضطر المشتبه فيه للاستسلام. وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وضعت السلطات الرجل في الحبس بعد إخضاعه للفحص الطبي.

وكتب مكتب قائد الشرطة بمقاطعة فاييت في جورجيا، أن شرطة الولاية تستخدم الطائرات المسيرة لأغراض عدة منها ملاحقة الفارين.