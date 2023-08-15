استراتيجية لفهم أصل الحياة

المصدر: دبي ــ البيان

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حدد علماء من كلية أوبرلين نهجاً جديداً لاكتشاف أصل الحياة، وهو السر الذي لا يزال يشغل العلماء.

وفي هذا الصدد نشر لوري بارج، عالم أبحاث في علم الأحياء الفلكية وزملاؤه ورقة بحثية في مجلة وقائع العلوم الوطنية، تسعى نحو سد هذه الفجوة العرفية، من طريق الجمع بين منهجين من الأبحاث المختبرية، منهج يتتبع الحياة من الأسفل إلى الأعلى، وآخر يرصد أصل الحياة من أعلى إلى أسفل، ويحدد الباحثون ظاهر مركزية في الحياة يمكنها القيام بهذه المهمة، وهي: «سلاسل نقل الإلكترون كنافذة على المراحل الأولى من التطور»، وسلاسل نقل الإلكترون هي نوع من أنظمة التمثيل الغذائي التي تستخدمها الكائنات الحية.