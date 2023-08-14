مصر.. سيول في "عز" الصيف

المصدر: البيان

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سقطت أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في مصر مما أدى إلى جريان السيول في الأودية الطبيعية.



وأعلن مجلس مدينة سانت كاترين عن جريان للسيول الخفيفة في مجراها الطبيعي جراء تساقط الأمطار التي تعرضت لها المدينة اليوم وفق موقع القاهرة 24.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت أن آخر إصدارات صور الأقمار الصناعية تشير لظهور بعض تكونات للسحب الرعدية على سانت كاترين بجنوب سيناء، والتي قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

كما أعلنت الهيئة عن استمرار التحسن في الأحوال الجوية ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء لتضفي مزيدا من التحسن.