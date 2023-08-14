بسبب تهديدات راكب.. إلغاء رحلة طيران بعد الإقلاع

المصدر: د ب أ

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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متجهة لكوالالمبور من سيدني إلى العودة للأراضي الأسترالية اليوم، بعد ساعات قليلة من الإقلاع، بعدما صرخ راكب في أفراد طاقم الطائرة وأدلى بتهديدات خلال الرحلة.

وأعلنت وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي) عن عودة الطائرة، ونشر بعض الركاب تفاصيل عن الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الهبوط، ألقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، ولم تتوفر معلومات عن هويته أو طبيعة التهديدات حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن كل الركاب، البالغ عددهم 194 راكباً على متن الطائرة وطاقم الطائرة الخمسة، غادروا الطائرة بسلام، وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم يعد هناك أي خطر.

وأظهر موقع «فلايت أوير» المعني بتعقب الرحلات الجوية، أن طائرة الرحلة «إم اتش 122» أقلعت الساعة 0106 ظهراً (0306 بتوقيت غرينتش) متجهة إلى كوالالمبور، ولكنها هبطت بالفعل في مطار سيدني الدولي بحلول الساعة 0347 عصراً.

وقالت وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي) إنه تحتم إلغاء 32 رحلة أسترالية محلية، وهناك تأجيلات جراء الواقعة، ولكن الرحلات الدولية لم تُلغَ.