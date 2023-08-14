إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالكليات في مصر

المصدر: البيان

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أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بالكليات المختلفة.

وأوضح عاشور، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القبول بكليات الطب جاء بإجمالي 91.34%، وطب الأسنان 90.97%، والعلاج الطبيعي 90.12%، والصيدلة 89.51%، وكليتي الهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%، وذلك حسبما أفادت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وأضاف أن القبول بالشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 70.61%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الالسن 84.51% والإعلام 83.65%، والآثار 80.73%.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الاولى للتنسيق.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات، الذي جاء كالتالي: الشعبة العلمية 250 درجة و238 درجة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، على أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية غداً.

كان موقع التنسيق الإلكتروني قد أغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى مساء الخميس الماضي، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقاً لآخر تعديل في الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.